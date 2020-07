Bett1 Aces, Jannik Sinner: "Sapevo che con Haas non era facile. Domani bella sfida con Thiem"

Dal nostro partner OAsport.it

Jannik Sinner riparte con un successo dopo la lunga pausa per colpa dell’emergenza sanitaria globale. Un esordio che ha visto l’altoatesino centrare una vittoria (comunque non semplice) contro il tedesco Tommy Haas nei quarti di finale del Bett1Aces 2020, il torneo di esibizione in corso di svolgimento a Berlino. L’italiano ha superato Haas con il punteggio di 6-4 3-6 10-8 al termine di un match sicuramente combattuto, nonostante Haas sia ormai un giocatore non più in attività. Jannik Sinner si è trovato a giocare su una superficie che non è certamente la sua preferita, e domani contro Thiem dovrà affrontare un esame ancora più complicato.

Al termine della partita l’altoatesino è stato intervistato a bordo campo e ha detto la sua sia sul match odierno, sia sull’impegno di domani: “Senza dubbio Haas gioca bene sull’erba per cui sono contento di averlo battuto. Sapevo che sarebbe stata dura, lo conosco, dopotutto da piccolo lo guardavo giocare in tv. Non sembro italiano come approccio in campo? Ho imparato da Andreas Seppi, cerco di stare sempre calmo”. Domani la semifinale contro l’austriaco Dominic Thiem: “Non mi sono mai allenato con lui, è un giocatore che sa come gestire ogni situazione, sarà una bella sfida”.

