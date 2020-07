Bett1Aces 2020: Dominic Thiem fa suo il torneo, battuto Matteo Berrettini al super tie-break

Dal nostro partner OAsport.it

Dominic Thiem vince il Bett1Aces 2020 a Berlino. Sui campi in erba della capitale tedesca, l’austriaco si è imposto in finale contro Matteo Berrettini al super tie-break con il punteggio di 6-7 6-4 10-8 dopo un’ora e mezza di gioco. Una sconfitta per il tennista romano, che comunque ha offerto una buona prestazione contro l’austriaco, che si conferma “bestia nera” di Matteo in questi tornei di esibizione, visto che lo aveva battuto anche all’UTS a Nizza.

Un primo set di grande equilibrio. I due tennisti non concedono davvero nulla nei loro turni di servizio e non ci sono palle break. La normale conseguenza è il tie-break. Thiem parte forte e si porta sul 4-1, ma Berrettini riesce a rimontare e pareggia sul 4-4. L’azzurro è una furia con il dritto e prosegue nella sua serie di punti consecutivi, chiudendo il parziale per 7-4 e vincendo il primo set.

Berrettini prosegue nel suo buon momento anche ad inizio secondo set e si procura due palle break. Sulla prima al romano non riesce il tweener, mentre sulla seconda l’austriaco chiude con una fortunata volèe. Nel settimo game Thiem si procura tre palle break consecutive e sulla terza arriva purtroppo l’errore a rete di Berrettini. E’ un break decisivo perché il numero tre del mondo conquista il secondo set per 6-4.La vittoria del torneo si decide dunque al super tie-break. Thiem allunga sul 3-1 e poi prosegue fino al 7-3. Berrettini riesce ad accorciare fino al 9-8, ma al terzo match point l’austriaco chiude 10-8 e vince il torneo.

