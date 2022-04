Traguardo tagliato con successo. L’Italia ha ottenuto L’Italia ha ottenuto il terzo punto nella sfida valida per il turno preliminare dell’edizione 2022 di Billie Jean King Cup by BNP Paribas.

Centrale del Tennis Club Alghero, Camila Giorgi, dopo Harmony Tan (n.107 del ranking), scelta al posto di Alizé Cornet un po’ a sorpresa poco prima del confronto. Sul green-set del, dopo aver dominato la scena contro Océane Dodin ieri, ha completato l’opera asfaltando la povera(n.107 del ranking), scelta al posto diun po’ a sorpresa poco prima del confronto.

La n.30 del mondo si è imposta per 6-2 6-0 in 1 ora e 13 minuti di gioco, mettendo in mostra le sue conclamate accelerazioni da fondo. Per Tan, dopo un inizio convincente, non c’è stato modo per porre rimedio al pressing di Giorgi, autrice di un vero e proprio monologo che ha fatto calare il sipario sulla sfida. Ecco le sue dichiarazioni a SuperTennis TV.

Sono felicissima, è stata una settimana speciale. All’inizio ho fatto un po’ fatica perché la francese aveva un gioco che un po’ mi dava fastidio, ma sono riuscita a trovare le mie soluzioni. E’ bello essere qui e aver dato un contributo al raggiungimento di questo traguardo.

Raggiante anche Tathiana Garbin, il capitano della squadra. "Non siamo felici, di più! Siamo al settimo cielo: questo gruppo se lo è meritato. Ieri Paolini ha fatto una partita straordinaria: Giorgi l’avete vista. Il merito è tutto loro, io centro poco. Ho la fortuna di essere il capitano di questa squadra: queste ragazze hanno fatto vedere come si misura il coraggio. Il cambio della giocatrice francese lo abbiamo saputo solo alle 11, ma non mi sono meravigliata perché anche Jasmine stamattina era stanchissima".

Un risultato, poi, che ha un significato particolare per quel che rappresenta: “Le Finals sono il coronamento di un sogno, il premio per un lavoro quotidiano, portato avanti con tanta passione”.

