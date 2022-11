Martina Trevisan, infatti, subisce una durissima sconfitta da Leylah Fernandez, che Con l’uscita di scena dell’Italia dalle Finals di Billie Jean King Cup 2022 già più che assodata, il secondo match di giornata con il Canada diventa quello più netto a sfavore delle azzurre tra ieri e oggi., che a favore di superficie si prende la rivincita dei quarti di finale del Roland Garros, e lo fa con gli interessi: 6-0 6-0, il punteggio che mai si vorrebbe subire e almeno una volta si vorrebbe dare.

di Elisabetta Cocciaretto contro Bianca Andreescu (n.45) per 7-6(3) 6-3 in un’ora e 51 minuti di gioco: l'eliminazione era diventata automatica. L'Italia aveva già infatti perso la sua opportunità con la sconfitta minuti di gioco: l'eliminazione era diventata automatica.

Che il match sia decisamente un’altra storia rispetto a quello di Parigi lo si capisce fin dalle prime battute: Trevisan nervosa e fallosa, Fernandez su una specie di nuvola, o meglio sul proprio libello abituale in termini di superfici veloci. La differenza di gioco e abitudine c’è tutta; il 6-0 è una naturale conseguenza, con l’italiana che vince appena quattro punti in tutto il parziale.

La numero 1 tricolore prova a sbloccarsi dopo questi 18 minuti horror, ma neanche il 40-15 nel primo game del secondo set le consente di riprendersi: continua la serie di giochi consecutivi della canadese, che arriva fino al 6-0 3-0. Qui Trevisan un’opportunità ce l’ha (15-30), a causa di un paio di errori dell’avversaria, che però si riprende subito. Fernandez è ovunque in campo, da fondo come a rete, e arriva un doppio 6-0 che fa malissimo, in soli 44 minuti.

Non è la prima volta che un’italiana subisce un doppio 6-0 in Billie Jean King Cup anche nella sua vecchia denominazione di Fed Cup/Federation Cup. Accadde nel 1969 e 1970 a Maria Teresa Riedl contro Nancy Richey (USA) e Gail Chanfreau (Francia): erano fino a oggi le uniche due occasioni per una simile evenienza in chiave azzurra. L’Italia sa già, dunque, di uscire da queste Finals senza vittorie. A livello professionistico, peraltro, un doppio 0-6 Trevisan non l’aveva mai subito.

