All’Emirates Arena di Glasgow, in Scozia, è andato in scena l’ultimo atto delle Billie Jean King Cup Finals 2022 di tennis: la Svizzera, testa di serie numero 1 del torneo, dopo due finali perse (1998 e 2021) ha conquistato il titolo per la prima volta. Battuta l’Australia, numero 2 del seeding, alla 12ma finale persa, a fronte di 7 successi. Bastano i due singolari per decidere la contesa: in apertura Heinz Guenthardt schiera a sorpresa Jil Teichmann in luogo di Viktorija Golubic, mentre Alicia Molik punta su Storm Sanders: l’elvetica soffre a lungo ma alla fine si impone con il punteggio di 6-3 4-6 6-3 in due ore e ventisette minuti. La Svizzera chiude i conti già col secondo singolare: Heinz Guenthardt si affida a Belinda Bencic e lei lo ripaga schiantando Ajla Tomljanovic, scelta da Alicia Molik, per 6-2 6-1 in un’ora e diciotto minuti di gioco. Il doppio, ormai ininfluente, non viene giocato. Questa la formazione completa della Svizzera che ha vinto il titolo: Heinz Guenthardt ha scelto Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic e Simona Waltert.

