Buona la prima per Jannik Sinner: Tommy Haas battuto al supertiebreak al Bett1Aces di Berlino

Buona la prima per Jannik Sinner al suo ritorno in campo dopo la pausa per la pandemia. Un esordio che ha visto l’altoatesino ottenere una sofferta vittoria contro Tommy Haas nei quarti di finale del Bett1Aces 2020, il torneo di esibizione in corso di svolgimento a Berlino. Il giovane tennista italiano ha superato il tedesco con il punteggio di 6-4 3-6 10-8 dopo un’ora e dodici minuti di gioco.

Un match sicuramente combattuto, nonostante Haas sia ormai un giocatore non più in attività. Il tedesco ha mostrato comunque un’ottima condizione e certamente non ha perso il talento che lo ha contraddistinto nei tanti anni di carriera. Dall’altra parte Sinner si è trovato a giocare su una superficie che non è certamente la sua preferita, mostrando qualche incertezza negli spostamenti. Resta comunque il fatto che fosse solo il primo match per Jannik dopo la lunga pausa e domani contro Thiem ci sarà un esame ancora più complicato da superare.

Tornando alla partita, nel primo set l’equilibrio viene spezzato nel quinto gioco con Sinner che trova due risposte vincenti e riesce ad ottenere il break. L’azzurro difende il vantaggio e chiude la prima frazione sul 6-4. Anche nel secondo set è Sinner a strappare per primo il servizio all’avversario, sempre nel quinto game, ma questa volta c’è la reazione di Haas. L’ex numero due del mondo ha sfruttato qualche incertezza sulla seconda dell’altoatesino, ottenendo prima il controbreak nel sesto gioco e poi un ulteriore break nell’ottavo, chiudendo 6-3. Si è andati così al super tie-break. Sinner ha allungato immediatamente, portandosi sul 4-1 e poi sul 5-2. Haas è rientrato fino all’8-7, con Jannik che si è procurato due match grazie ad un bel passante di dritto. Il secondo è quello decisivo per chiudere, con il numero 73 del mondo che domani affronterà Dominic Thiem.

