Camila Giorgi è risultata positiva al Covid-19 ed è in isolamento a Charleston, dove si è ritirata dal torneo in corso. La marchigiana non giocherà la sfida di Bilie Jean King Cup (l'ex Fed Cup) contro la Romania in programma a Cluj il 16 e 17 aprile. Al suo posto il capitano Tathiana Garbin ha convocato la 23enne Bianca Turati, alla prima chiamata in azzurro. Le altre convocate sono Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Giulia Gatto Monticone.

Queste invece le scelte della Romania: Simona Halep (3), Patricia Maria Tig (53), Irina Bara (132), Mihaela Buzarnescu (136), Monica Niculescu (174).

A differenza dell’Italia, che ha come capitana non giocatrice Tathiana Garbin, la Romania la sua guida ce l’ha ancora in campo, ed è alla prima volta nel suo ruolo: si tratta di Monica Niculescu, che è risultata peraltro la chiave di volta per far tornare Halep nel giro della competizione a squadre.Le azzurre vengono dal gruppo I della zona euro-africana, dove hanno vinto il loro girone e poi battuto la Croazia nel match di accesso alla porta che s’affaccia sul tabellone che conta.

