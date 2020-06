Campionati Italiani 2020,i risultati del primo turno del tabellone maschile: ok Musetti e Moroni

Dal nostro partner OAsport.it

Due i match di chiusura della prima giornata del tabellone maschile dei Campionati Italiani di tennis a Todi. Sulla terra rossa umbra, detto dei successi di Lorenzo Giustino, di Alessandro Bega e di Jacopo Berrettini, la giornata prevedeva altri tre match per definire il quadro dei qualificati al prossimo round. Forfait di Luca Vanni e Andrea Arnaboldi quindi giocherà domani contro Daniele Capecchi.

Attenzioni dunque tutte per Lorenzo Mussetti. Il giovane tennista tricolore, classe 2002 e tra i più attesi del torneo, ha sofferto contro il coriaceo Flavio Cobolli, soprattutto nel primo parziale. La vittoria al tie-break per 7-3 descrive un po’ i problemi che Cobolli ha saputo creare al n.287 del mondo. Tuttavia in 2 ore di gioco Musetti ha concluso sul 7-6 (4) 6-4, qualificandosi al secondo turno dove incontrerà il vincente della sfida tra Bortolotti e Giacomini (giocatore proveniente dalle qualificazioni). Missione compiuta anche per Gian Marco Moroni (n.234 del ranking), che ha sconfitto per 6-1 6-4 il n.525 ATP Riccardo Balzerani. Moroni attende dunque il vincitore della partita tra Arnaldi (qualificato) e Brancaccio.

I risultati

Musetti b. Cobolli 7-6 (3) 6-4

Moroni b. Balzarani 6-1 6-4

