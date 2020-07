Campionati italiani di beach tennis: le finali LIVE e in esclusiva dal 2 agosto su Eurosport Player!

Dopo un periodo di stop a causa della pandemia, il beach tennis riparte con la competizione più importante dell'anno: gli Italiani di beach tennis metteranno in mostra il meglio dei talenti nazionali e mondiali. A partire dalle 9,45 di domenica 2 agosto seguiremo infatti in diretta su Eurosport Player semifinali e finali dei tabelloni maschili e femminili.

Dopo il lungo periodo di astinenza dovuto al Lockdown torna in pompa magna l’attività agonistica sulla sabbia. Grande appuntamento a cavallo tra fine luglio e inizio agosto in terra abruzzese: a Giulianova in provincia di Teramo si sfideranno infatti i migliori giocatori mondiali di beach tennis con in palio il titolo di campione italiano di doppio maschile open e doppio femminile open.

Beccaccioli, beach tennis Credit Foto Other Agency

Mentre vanno definendosi le iscrizioni pare pressoché certo che parteciperanno alla manifestazione tutti i migliori atleti nazionali (e mondiali) a eccezione di Alessandro Calbucci e Luca Cramarossa. C’è molta curiosità nel vedere le nuove coppie allestite per la stagione 2020 e per verificare lo stato di forma degli atleti dopo la lunga astinenza dall’attività agonistica. Il campionato italiano rappresenta senza alcun dubbio l’appuntamento più importante dell’estate su sabbia, un periodo contrassegnato dalla mancanza di tornei internazionali post covid-19.

In campo maschile dovrebbero essere al via del torneo Cappelletti-Giovannini, Benussi-Becccacioli, il giovane talento Heroe’s Mattia Spoto in coppia con “il puma” Marco Garavini, Alessi-Valmori, Meliconi-Chiodioni, Faccini-Bollettinari, secondi dietro Cramarossa-Gallini nel tricolore indoor, e Marighella-Carli, già campioni del mondo.

Mattia Spoto beach tennis Credit Foto Other Agency

In ambito femminile grande curiosità per tante coppie inedite: Cimatti-Nobile, Gasparri-Valentini, Visani-Casadei e D’Elia-Daina sono i “tandem” favoriti della vigilia. Giulianova epicentro di una kermesse che entrerà nel vivo tra venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, e che domenica eleggerà le coppie tricolori di fronte alle telecamere di Eurosport.

A partire dalle 9,45 di domenica 2 agosto seguiremo infatti in diretta su Eurosport Player semifinali e finali dei tabelloni maschili e femminili. Sarà una giornata di spettacolo sulla sabbia.

