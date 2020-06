Dal nostro partner OAsport.it

Missione compiuta, ma quanta sofferenza per Lorenzo Sonego, nel primo turno dei Campionati Italiani di tennis a Todi: 4 set-point annullati nel primo parziale e tre palle match nell’ultimo. Sulla terra rossa umbra il n.46 del ranking (testa di serie n.1 del tabellone) l’ha spuntata contro un convincente Andrea Pellegrino per 7-6 (4) 2-6 11-9 dopo 2 ore e 39 minuti di partita. Una dura battaglia che alla fine ha premiato il piemontese, qualificato al prossimo turno dove se la vedrà contro Federico Arnaboldi, impostosi per 7-6 (3) 6-4 contro il talentuoso Luca Nardi, acerbo ma dalle grandi potenzialità.

Nel primo set Sonego si costruisce in apertura due palle break, ma non le sfrutta anche per merito di un Pellegrino molto determinato. E’ poi il n.338 del mondo a concretizzare, invece, le chance del quarto gioco, capitalizzando la quarta palla break a disposizione. Il rendimento al servizio del 23enne di Bisceglie è convincente fino al nono game, quando con alcuni colpi del repertorio Lorenzo riequilibra le sorti del parziale. Pellegrino con il suo tennis, però, crea non pochi problemi, costruendosi ben quattro palle set nel dodicesimo gioco, prima di andare al tie-break. Scampato il pericolo, Sonego fa valere le sue maggior qualità, aggiudicandosi il parziale sul 7-4.

Nel secondo set il n.338 ATP prende decisamente in mano il pallino del gioco e i break in apertura nel settimo game lo certificano. Molto falloso il n.46 del ranking, in difficoltà anche per il ritmo impresso al match dal rivale, meritatamente vittorioso della frazione sul 6-2. Nel terzo set ci si gioca il tutto per tutto al super tie-break e l’equilibrio regna sovrano. Il piemontese deve annullare ben tre palle match, prima di imprimere il proprio marchio con grinta sull’11-9.

