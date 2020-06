Dal nostro partner OAsport.it

Jasmine Paolini vince i Campionati Italiani di tennis che si sono disputati a Todi. Sfortunata Martina Trevisan costretta a ritirarsi durante il primo set della finale, con la numero 1 del seeding che era avanti per 6-5. Una partita molto equilibrata che purtroppo è stata condizionata, soprattutto nella seconda parte, dal problema muscolare che la colpito la 26enne.

Play Icon

UTS Ultimate Tennis Showdown, Tsitsipas e Thiem vincono su Lopez e Goffin DA 2 ORE

Inizio di match molto combattuto. Nel primo game Paolini non riesce ad essere troppo incisiva con il servizio e la numero 153 del ranking Wta conquista due palle break che però la tennista di Castelnuovo di Garfagnana annulla velocemente (1-0). A questo punto i games volano via abbastanza veloci e senza troppi sussulti, fino al settimo gioco quando è ancora la numero 95 del mondo a concedere e successivamente ad annullare una palla break (4-3).

I ritmi della partita sono buoni, seppur non altissimi. Trevisan inizia ad accusare qualche piccolo problemino fisico ma continua a lottare. Paolini si affida ai suoi colpi migliori per rimanere in corsa in attesa di un calo dell’avversaria (5-5). La numero 95 del mondo tiene bene dal servizio nell’undicesimo game e si porta avanti 6-5. Il problema fisico di Trevisan si fa ancora più serio e la 26enne è costretta al ritiro a causa di un risentimento muscolare.

salvatore.serio@oasport.it

Play Icon WATCH Il timeout tra Berrettini e Gulisano: "Giochi bene, vuoi vedere come me la cavo con l'inglese?" 00:00:35

Play Icon

UTS Ultimate Tennis Showdown, Berrettini supera anche Gasquet: il meglio del match in 120 secondi DA 4 ORE

Play Icon