Cancellati dall’USTA i tornei Challenger e ITF in programma nel mese di settembre

Il tennis continua a pagare a caro prezzo la situazione legata all’emergenza epidemiologica. E’ arrivato poche ore fa l’annuncio da parte dell’USTA (United States Tennis Association) della cancellazione di tutti itornei Challenger e ITF in programma nel mese di settembre.

Questa decisione è stata presa per garantire la salute e la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti in questi eventi. – si legge nel comunicato dell’USTA – Sebbene fossero stati pianificati protocolli dettagliati di salute e sicurezza, senza la creazione di un ambiente controllato che comprenda un programma di alloggio completo e contenuto, trasporto, cibo e bevande, e test medici, come avverrà per il Western & Southern Open e US Open, un adeguato contenimento dei rischi non sarebbe possibile – e nel caso di questi eventi, questo tipo di ambiente sarebbe logisticamente e finanziariamente difficile da creare“.

CALENDARIO TORNEI CANCELLATI DALL’USTA

14-20 settembreCary, N.C. – ATP Challenger 80

Champaign, Ill. – ITF

21-27 settembre

Columbus, Ohio – ATP Challenger 80

Fayetteville, Ark. – ITF

Lubbock, Texas – ITF

