Carlos Alcaraz è l'uomo del momento, il murciano che dopo la conquista dello US Open si erge a Corriere della Sera, tra l'emozione del titolo conquistato sul cemento di Flushing Meadows e il rapporto dentro e fuori dal campo con Jannik Sinner. Perché sì, tra i due scorre buon sangue: "Ci stimiamo e andiamo d’accordoanche fuori dal campo" descrive in poche parole Alcaraz il legame tra sé e il 21enne altoatesino. Ha vinto il suo primo torneo slam diventando numero 1 del mondo a soli 19 anni , battendo l'ennesimo record di precocità di una carriera da predestinato è l'uomo del momento, il murciano che dopo la conquista dello US Open si erge a nuovo re del tennis . L'attuale leader del ranking ATP si è raccontato in un'intervista al, tra l'emozione del titolo conquistato sul cemento di Flushing Meadows e il. Perché sì, tra i due scorre buon sangue: "" descrive in poche parole Alcaraz il legame tra sé e il 21enne altoatesino.

È stato un quarto di finale durissimo, non so davvero come ho fatto a giocare con quell’intensità - commenta Alcaraz - Il match point annullato è stato il giro di boa: credo di essermi spinto dove non ero mai arrivato, Jannik mi motiva e credo di fare lo stesso effetto a lui, è una bella e utile rivalità". Quando gli viene chiesto qual è stato il momento in cui ha capito di avere tra le mani lo US Open, Carlos cita proprio il match contro Sinner : "- commenta Alcaraz -".

Sul rapporto con Sinner, il nuovo numero uno del mondo aggiunge: "Il suo spagnolo è così così, il mio inglese mediocre, ma ci capiamo al volo. Jannik è sempre amichevole, si interessa: come stai? Come sta la tua famiglia? Come giocatore è sotto gli occhi di tutti: ha già battuto dei top 10, ha una palla pesantissima. Ma è la persona, prima del tennista, ad avermi colpito".

Come si sente dopo il trionfo

"Onestamente, quando ho aperto gli occhi, non ci credevo" è stato il primo pensiero di Carlos Alcaraz all'indomani della finale vinta contro Ruud. Che sensazioni prova con un titolo slam in tasca? "Continuo a sentirmi una persona normale anche se è tutto incredibile: mai avrei pensato di ottenere così tanto ad appena 19 anni. Prendiamocela con calma, mi aveva detto il mio coach Juan Carlos Ferrero, divertiamoci…".

Il sorriso ritrovato agli US Open

"Senza sorriso, non riuscirei a giocare. Mi viene spontaneo, sono fatto così" racconta Alcaraz, che però un momento di buio lo ha provato persino lui durante la stagione: "A Montreal, all’inizio di agosto, quando ho perso subito da Tommy Paul per non aver saputo gestire la pressione, il sorriso l’avevo un po’ perso. Mi sono impegnato per recuperare gioia, me la sono portata dietro a New York. Qualche mio collega sembra che in campo sia triste, non si diverta. Non io".

Quando è nata la passione per il tennis

Il murciano classe 2003 ricorda anche come è nata la voglia di puntare tutto sul tennis: "Io sono ancora il bambino di Murcia che a dieci anni sognava di diventare professionista. Ho chiesto la prima racchetta a Babbo Natale: questa storia è cominciata così. A 14-15 anni, quando già mi allenavo a Villena, all’accademia di Ferrero, non avevo certezza del futuro ma sapevo che avrei dato tutto perché il tennis fosse il mio mestiere".

Parlando delle sue qualità, Alcaraz si descrive in tre aggettivi: "Sono resistente, elastico, veloce. È necessario, nel tennis moderno". Con Rafael Nadal tanti paragoni, ma al momento l'unica cosa che li condivide realmente oltre alla nazionalità è il dottore: "Cotorro mi dà una mano ma ho anche il mio personale, Juanjo Lopez. A questo livello, è necessario: mi aiuta a tenere sotto controllo il dolore". Poi smentisce le voci di un problema fisico prima dell'ultimo atto degli US Open: "Zoppicavo? Certo ero stanco: chi non lo sarebbe stato dopo più di venti ore in campo".

Coppa Davis nel mirino

Lo faccio per me, per la mia squadra, per il mio Paese" - afferma - "Non mi metto limiti. So che sono nuovo al vertice ed è appena finito uno US Open surreale. Ma ho grandi sogni: non intendo sprecarli". Il primo impegno di Alcaraz da numero 1 del ranking è la Coppa Davis con la nazionale spagnola: "" - afferma - "".

