Siamo preparati a ritirare le nostre attività e ad affrontare tutte le complicazioni che ne seguiranno". Nel corso di un'intervista alla Cnn l'amministratore delegato della WTA, Steve Simon, parla in maniera molto esplicita e dura del caso legato a Questo problema è certamente più importante del business, le donne vanno rispettate ma non censurate". Le parole di Simon lasciano chiaramente intendere la volontà della WTA di fermare tutti i tornei in programma in Cina qualora non venga fatta immediata chiarezza su quanto sta accadendo. ". Nel corso di un'intervista alla Cnn l'amministratore delegato della WTA, Steve Simon, parla in maniera molto esplicita e dura del caso legato a Peng Shuai , la tennista cinese di cui non si hanno notizie certe da diversi giorni . "". Le parole di Simon lasciano chiaramente intendere la volontà della WTA di fermare tutti i tornei in programma in Cina qualora non venga fatta immediata chiarezza su quanto sta accadendo.

"Vogliamo parlare direttamente con lei"

"Abbiamo provato a contattarla al telefono, via e-mail e in tanti altri modi, ma non siamo ancora riusciti a ottenere una risposta", dice Simon riferendosi alla tennista cinese. E sulla presunta lettera diffusa nei giorni scorsi nella quale Peng Shuai assicurava di stare bene, Simon dice: "A questo punto non la riteniamo valida e non saremo tranquilli fino a quando non avremo la possibilità di parlare direttamente con lei".

