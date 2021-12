La vicenda Peng Shuai continua a far discutere il mondo dello sport e non solo e, nonostante la videoconferenza con Thomas Bach di circa 10 giorni fa e le rassicurazioni arrivate dalla Cina, la WTA con un comunicato del presidente e CEO Steve Simon ha annunciato l’immediata sospensione di tutti i tornei in programma in Cina, incluso anche Hong Kong. Una decisione forte e motivata con questa nota.