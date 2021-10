Dopo le tantissime chiacchiere delle scorse settimane, ora le prime mosse ufficiali. L’ATP ha avviato un’indagine interna sulle accuse mosse ad Alexander Zverev dalla ex fidanzata Olga Sharypova per più episodi in cui sarebbe stata vittima di percosse e intimidazioni, in particolare per quanto accaduto durante il Masters 1000 di Shanghai nel 2019. “L’Atp condanna completamente qualsiasi forma di violenza o abuso e indagherà su tali accuse relative alla condotta in un torneo membro dell’ATP”, si legge nel comunicato dell’Associazione. Massimo Calvelli, direttore esecutivo dell’ATP, ha sottolineato che “le accuse mosse contro Alexander Zverev sono gravi e abbiamo la responsabilità di affrontarle. Ci auguriamo che la nostra indagine ci consentirà di stabilire i fatti e determinare azioni successive. Sappiamo che Zverev ha accolto con favore la nostra indagine e ha negato tutte le accuse. Monitoreremo anche eventuali ulteriori sviluppi legali a seguito dell’inchiesta preliminare della giustizia tedesca”.

Le accuse

Slate alla fine dello scorso agosto, proprio alla vigilia dello US Open (Ho viaggiato con lui durante il tour asiatico e, anche se a Pechino abbiamo avuto una discussione, l’ho visto molto più calmo e questo mi ha fatto pensare che la nostra relazione avesse ancora un futuro. Ma a Shanghai è andato tutto storto”. Dopo il successo sul francese Chardy, le cose sarebbero precipitate. Secondo le parole della ragazza, sarebbe stata attaccata fisicamente e verbalmente dal fidanzato: “Spero che tu muoia, ma non lo farai nella mia stanza. Se vuoi iniettati l’insulina per strada, io non voglio problemi”. Tutto nasce da una serie di testimonianze raccolte dal collega statunitense Ben Rothnberg. Olga Sharypova ha inizialmente raccontato la sua storia in questo articolo del 2020 , cui è poi seguito un ulteriore sviluppo dell’accaduto in un pezzo di Rothnberg uscito sualla fine dello scorso agosto, proprio alla vigilia dello US Open ( qui l’articolo ). Proprio in quest’ultima testimonianza le cose si fanno un po’ più documentate, con la Sharypova che ha raccontato di essere stata colpita anche con un pugno e strattonata. “”. Dopo il successo sul francese Chardy, le cose sarebbero precipitate. Secondo le parole della ragazza, sarebbe stata attaccata fisicamente e verbalmente dal fidanzato: “”.

La denuncia... Però di Zverev

Sharypova non ha però mai denunciato questi fatti alle autorità del singoli Paesi dove le violenze di cui è accusato Zverev sarebbero avvenute; né negli Stati Uniti (primi episodi del primo articolo), né a Shanghai. Proprio dopo l’uscita dell’ultimo articolo invece a denunciare è stato Alexander Zverev, che si è tutelato legalmente procedendo sia nei confronti di Sharypova che del giornalista.

Ora, dopo appunto tantissime parole e il caso della Laver Cup, dove sulla questione Zverev ci sono state molteplici episodi – tra cui le dimissioni di Mary Carillo proprio per il rifiuto di voler approfondire la questione internamente - arriva la mossa ufficiale dell’ATP.

L’ATP ha anche annunciato che è stato completato un rapporto commissionato all’inizio della stagione per garantire che tutti gli adulti e i minori coinvolti nel tennis professionistico siano al sicuro e protetti da abusi. Compilato da un team di esperti guidato da Chris Smart, ex ispettore capo della polizia metropolitana (Regno Unito), il rapporto delinea una serie di raccomandazioni di ampia portata per garantire che la salvaguardia sia integrata in tutti gli aspetti dell’attività organizzativa dell’ATP. Si va dalla prevenzione alla segnalazione e indagine di abusi, alle misure disciplinari, dichiarazioni politiche, sicurezza degli eventi, formazione, condivisione di informazioni, collaborazione con altri organismi del tennis e nomina di responsabili di protezione dedicati. “Come organizzazione riconosciamo la necessità di fare di più per garantire che tutti coloro che sono coinvolti nel tennis professionistico si sentano al sicuro e protetti - ha spiegato Calvelli -. Le raccomandazioni del Rapporto sulla salvaguardia ci aiuteranno ad affrontare questo problema in modo solido. Ci impegniamo a fare passi avanti significativi e sappiamo che non sarà un processo da un giorno all’altro”.

