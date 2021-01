Vincere è l’unica cosa che conta e Lorenzo Musetti se lo è ricordato in questa semifinale del Challenger di Antalya (Turchia). Sulla terra rossa turca l’azzurrino si è imposto in rimonta contro il padrone di casa Cem Ilkel (n.219 ATP) per 6-7 (6) 6-1 6-1 in 2 ore e 17 minuti di partita. Dopo un brutto primo parziale, il nativo di Carrara ha cambiato marcia nelle altre frazioni facendo vedere ottimi colpi e minimizzando gli errori non forzati. Il nostro portacolori ha chiuso con ben 9 ace, il 65% dei punti vinti con la prima di servizio e il 51% con la seconda, conquistando il 62% dei quindici contro la seconda in battuta del rivale. Ad attenderlo, dunque, nell’ultimo atto che si disputerà quest’oggi lo spagnolo Jaume Munar (n.110 ATP), vittorioso nel derby iberico contro l’eterno Tommy Robredo (n.226 del ranking) per 6-0 6-1. Con questo risultato Lorenzo guadagna qualche posto in classifica, essendo virtualmente n.122 del mondo (best ranking).