Lorenzo Musetti trionfa meritatamente nel match dei quarti di finale del Challenger 2 di Biella contro il lettone Ernests Gulbis con il punteggio di 6-2 6-4. In semifinale troverà di fronte Andreas Seppi che ha superato Marchenko per 6-4 7-5: derby italiano.

L’azzurro parte fortissimo e trova subito due break che indirizzano di fatto il primo set (4-0). Il 18enne nativo di Carrara sfrutta un avvio di match ad handicap di Gulbis che proprio nei momenti chiave, sulle palle break in favore del tennista italiano, commette due doppi falli pesantissimi. Questo, però, non può e non deve sminuire la qualità del gioco di Musetti, decisamente superiore rispetto a quella del lettone. Il numero 122 del mondo nella seconda parte gestisce senza troppi affanni e chiude sul 6-2 in poco meno di mezz’ora.