Si è giocata la finale dell'ATP Challenger di Forlì, con la sfida che ha visto l’azzurro Lorenzo Musetti battere il brasiliano Thiago Monteiro , con un doppio 7-6 in due ore di gioco, e conquistare così il primo titolo in carriera .

Nel primo set il giovane italiano scatta meglio dai blocchi e centra subito il break che lo manda sul 2-0 in un amen. Il sudamericano però raccoglie tutte le energie e nel sesto gioco trova il controbreak. Lo sforzo profuso però costa caro, in quanto Musetti subito ritrova lo strappo e si presenta a servire per il set sul 5-4. Il brasiliano ottiene il controbreak e trascina la contesa al tie break, dove l’azzurro domina e chiude 7-2.

Nella seconda partita non ci sono strappi, anche se i due tennisti non sfruttano palle break nel quarto e nel quinto gioco (due opportunità per Musetti, poi una per Monteiro). Si va ancora al tie break, che diviene un’autentica battaglia fino al 4-4, poi Musetti mette la freccia e chiude 7-5.