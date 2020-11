Lorenzo Musetti centra l’obiettivo e conquista la vittoria all’esordio nel Challenger di Parma II sul veloce indoor del torneo emiliano. Il n.124 del mondo si è imposto con lo score di 6-3 7-5 in 1 ora e 20 minuti di gioco contro il lucky loser Fabrizio Ornago (n.424 del ranking), subentrato a Filippo Baldi che originariamente avrebbe dovuto disputare il match. Un successo nel quale qualche passaggio a vuoto Musetti se lo è concesso, reduce da una settimana di stop per un problema al gomito. Comunque contava vincere e il classe 2002 l’ha fatto. Nel prossimo round ci sarà Roberto Marcora (n.182 del mondo) sulla sua strada e anche in questo caso non saranno ammesse distrazioni.

Nel primo set Musetti inizia col piglio giusto: avanti 3-0, ma annullando un palla del controbreak nel terzo gioco. In risposta gioca in maniera convincente il nativo di Carrara e infatti arriva il doppio break, che si traduce in un 5-0 molto pesante. Lorenzo, però, abbassa un po’ la guardia, consentendo a Ornago di accorciare le distanze, ma poi nel nono game a zero tiene il servizio e archivia la pratica sul 6-3.

Nel secondo set si ripete più o meno lo stesso spartito: il n.124 ATP strappa il turno in battuta al rivale nel terzo gioco, conducendo le danze con autorità fino all’ottavo. In quest’ultimo caso il 18enne del Bel Paese incappa in un passaggio a vuoto in battuta, che consente a Ornago di pareggiare sul 4-4. Cerca di riprendersi il break Lorenzo, senza però realizzare le tre chance costruite nel nono e nell’undicesimo game. Un appuntamento, però, solo rimandato visto che Musetti conclude la contesa sul 7-5 con 6 ace, il 72% dei quindici ottenuti con la prima di servizio e il 58% con la seconda. Importante anche il contributo con la risposta, visto il 58% dei punti conquistati con questo fondamentale.

