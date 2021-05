Tennis

Chi è Lorenzo Musetti, l'altra faccia della giovane Italia del tennis che vince

TENNIS - Battendo Bedene nell'ATP 250 di Lione, il carrarino ha raggiunto la terza semifinale in carriera su 10 tornei ATP giocati diventando il numero 5 d'Italia nella classifica (76, best ranking): dietro Berrettini, Sinner, Sonego e Fognini c'è il classe 2002 in un periodo d'oro del tennis italiano.

00:01:59, 2 ore fa