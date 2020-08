Il 26 agosto 2020 verrà ricordato come il giorno in cui lo sport americano ha deciso di fermarsi. Dopo la clamorosa decisione dei Milwaukee Bucks di non scendere in campo per la loro gara-5 dei playoff e la successiva cancellazione delle altre partite della notte NBA, anche la MLB ha visto il rinvio di alcune sfide ed anche il tennis in America non vedrà match per un giorno intero. Infatti nella notte italiana la direzione del torneo di Cincinnati ha deciso di spostare tutti gli incontri di oggi a venerdì.