Jannik Sinner non giocherà l’ATP 500 di Astana (ritornata tale e non più, dunque, Nur-Sultan). L’altoatesino rinuncia al torneo kazako in virtù Era già abbastanza chiaro che questo sarebbe stato reso noto, ma ora c’è una forma ufficiale nella notizia:(ritornata tale e non più, dunque, Nur-Sultan). L’altoatesino rinuncia al torneo kazako in virtù dell’infortunio occorsogli in semifinale a Sofia contro il danese Holger Rune . Quello che attualmente è un problema alla caviglia destra di entità esatta da comprendere lo costringe a saltare un appuntamento che avrebbe avuto tanto di importante.

Il classe 2001 azzurro avrebbe dovuto debuttare contro il tedesco Oscar Otte, ma non solo. Nel lato di tabellone di sua competenza, infatti, era posto Novak Djokovic in un potenziale quarto di finale da rivincita di Wimbledon, mentre in semifinale eventuale ci sarebbe stato il russo Daniil Medvedev. La notizia del forfait, come riporta Ubitennis, è stata fatta arrivare da Sinner al pubblico tramite il responsabile dell’ATP che è presente a Sofia. Ci saranno ora delle verifiche mediche: l’obiettivo è quello di tornare nell’ATP 250 di Firenze, che, al pari di Astana, gode di una licenza annuale provocata dall’uscita di scena del Masters 1000 di Pechino.

Tutti gli infortuni di Sinner nel 2022:

– ABN AMRO Open – Rotterdam – Rinuncia per il Covid

– BNP Paribas Open – Indian Wells , 4° turno vs N. Kyrgios – Walkover (malessere)

– Miami Open – Miami, QF vs F. Cerundolo – 4-1 ritiro (vesciche)

– Internazionali BNL d’Italia – Roma, QF vs S. Tsitsipas – 7-6(5) 6-2 (problema a un’anca)

– Roland Garros – Parigi, 4° turno vs A. Rublev – 1-6 6-4 2-0 ritiro (problema a un ginocchio)

– Hamburg European Open – Amburgo – Rinuncia per distorsione alla caviglia

– Sofia Open – Sofia, SF vs H. Rune – 5-7 6-4 5-2 ritiro (problema alla caviglia)

– Astana Open – Astana – Rinuncia per il problema alla caviglia di Sofia

