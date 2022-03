La notizia arriva un po’ come un fulmine a ciel sereno ma ora il forfait preventivo – di qualche giorno fa - di Matteo Berrettini dal Masters 1000 di Miami per un problema alla mano destra dolorante, prende tutta un’altra piega.

Già perché di concerto con il proprio team e, dopo un consulto con medici e specialisti, il tennista azzurro ha deciso che il problema che lo assillava da tempo andasse risolto alla radice, per questo si è sottoposto a una piccola operazione alla mano destra in modo da garantirsi il più rapido e completo recupero. A darne conto è stato proprio lo stesso numero 6 del mondo attraverso un post sui propri canali social.

Il messaggio di Matteo

"Dopo il ritiro dal torneo di Miami a causa di un infortunio alla mano destra, io e il mio team abbiamo parlato con medici e specialisti, avendo effettuato tutti i controlli e gli accertamenti del caso, ci hanno consigliato di procedere con una piccola operazione per garantire un rapido e completo recupero. Oggi mi sono sottoposto all’operazione ed è andata molto bene. I medici ed il mio team stanno già discutendo del programma per tornare in campo e appena avremo un quadro più chiaro vi fornirò maggiori aggiornamenti. Come sempre grazie mille per il vostro supporto".

Il sorriso di Berrettini: "Manca un piccolo grande passo per uno Slam"

