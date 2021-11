Si chiude il turno eliminatorio di coppa Davis che qualifica per i quarti di finale. L'Italia era a riposo e già qualificata per il prossimo turno contro la Croazia . Ecco quanto successo sui campi.

Gran Bretagna avanti

La Gran Bretagnavince e si qualifica ai quarti di finale della Coppa Davis 2021. A Innsbruck la squadra capitanata da Leon Smith supera per 2-1 la Repubblica Ceca e strappa il pass per il prossimo turno, dove incontrerà martedì alle 16:00 la Germania.

Nel primo match di giornata per la Gran Bretagna scende in campo Daniel Evans (numero 25 del mondo), mentre dall’altra parte l’allenatore Jaroslav Navratil schiera Tomas Machac (n.143 del ranking). A grande sorpresa, ad uscire trionfante dall’incontro è il ceco che ha la meglio per 6-2 7-5 in un’ora e 35 minuti di gioco.

Costretta ad inseguire, la Gran Bretagna punta dunque tutto sulla sfida tra i numeri uno, ovvero quella tra Cameron Norrie (n.12 ATP) e Jiri Lehecka (n.138 del mondo). Ne esce un incontro davvero altalenante, con il britannico che si porta a casa agilmente il primo set, ma poi subisce il ritorno dell’avversario. L’ultimo set diventa dunque quello decisivo e Norrie non sbagliaconquistando il punto per la sua squadra con il punteggio finale di 6-1 2-6 6-1.

Il match si sposta dunque all’ultima e cruciale partita. Ai ragazzi di Smithserve una vittoria per essere sicuri del primo posto. Per andare a caccia del successo scendono sul rettangolo di gioco gli specialisti Joe Salisbury e Nael Skupski (rispettivamente il numero 3 e 20 della classifica di doppio), mentre dall’altra parte della rete Navratil sceglie Tomas Machac e Jiri Vesely per tentare l’impresa. Dopo un inizio equilibrato, la coppia britannica prende il largo e trionfa per 6-4 6-2 regalando così il punto decisivo ai compagni.

Germania prima nel girone

La Germania vince e conquista il primo posto nel girone F. A Innsbruck (Austria) la squadra guidata da Michael Kohlmann batte l’Austria per 2-1 e vola ai quarti di finale, dove martedì alle 16:00 sfiderà la Gran Bretagna per conquistare un posto tra le migliori quattro.

Nel primo match di giornata scendono sul rettangolo di gioco Dominik Koepfer (n.54 del ranking) per i tedeschi e Jurij Rodionov (n.139 del mondo) per gli austriaci. Tra lo stupore generale, è Rodionov ad avere la meglio grazie ad una prestazione di grande autorità chiusa abbastanza agilmente con il punteggio di 6-1 7-5 in un’ora e 27 minuti. Il colpo incassato fa male, ma non c’è tempo per riflettere e la Germania deve già pensare alla sfida successiva, ovvero quella tra i due numeri 1. Kohlmann schiera dunque Jan-Lennard Struff (n.51 ATP), mentre Stefan Koubek sceglie Dennis Novak (n.118 del ranking). Vista la precedente partita, niente sembra scontato, ma stavolta il pronostico viene rispettato e il tedesco riesce a vincere per 7-5 6-4 dopo un’ora e 14 minuti.

L’attenzione si sposta così tutta sul doppio decisivo. Da una parte scende in campo la coppia Kevin Krawietz-Tim Puetz (rispettivamente il numero 14 e 18 della classifica specialità), dall’altra il duo austriaco Olivier Marach-Philipp Oswald (n.45 e 52 di doppio). Ne esce una partita a senso unico in favore dei tedeschi che portano a casa il punto del 2-1 per la Germania grazie ad un 6-3 6-4 in un’ora e 25 minuti di gioco.

Canada ko, passa il kazakistan

Il Kazakistan si qualifica a sua volta per i quarti di finale. La squadra capitanata da Yurih Schukin ha vinto il girone B dopo aver superato per 3-0 il Canada. Una qualificazione ampiamente meritata da parte di Bublik e compagni, che hanno sfruttato anche le tante assenze del Canada, che doveva essere la favorita per la qualificazione al turno successivo.

Dopo la sconfitta di ieri, Mikhail Kukushkin si riscatta e supera in tre set Brayden Schnur con il punteggio di 6-3 6-7 7-5 dopo quasi tre ore di gioco. Il punto della qualificazione è arrivato per mano di Alexander Bublik: il numero uno kazako ha sconfitto in due set Vasek Pospisil per 6-2 7-6. Successivamente si è tenuto il doppio che ha visto il successo (il secondo nella manifestazione) della coppia Golubev/Nedovyesov, che ha battuto 6-4 6-7 6-1 la canadese Polansky/Schnur.

Hanfmann ruba un set a Bublik, ma a passare è il kazako

