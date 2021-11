Coppa Davis di tennis sono stati fatali all’Italia: la Croazia ha vinto per 1-2. Fabio Fognini, dopo il match di doppio perso in coppia con Questa sera a Torino i quarti di finale delladi tennis sono stati fatalidopo il match di doppio perso in coppia con Jannik Sinner , ha parlato in conferenza stampa.

Così Fabio Fognini parla del suo avvenire in Nazionale: “Non so dire nulla del futuro. Prima di tutto mi dovrò meritare di essere convocato, non so se giocherò con questi ragazzi perché il ricambio generazionale è già in corso e loro sono molto forti“.

Sul suo calendario per il 2022, il ligure rivela: “Anche per me è stato un periodo molto intenso, per diversi motivi. Non ho idea del mio programma per la nuova stagione. Sto facendo fatica a giocare tante settimane di fila, cercherò di scegliere bene i tornei per non sprecare troppe energie“.

L’azzurro parla anche della scomparsa del dottor Pier Francesco Parra: “Il nostro Doc? Lo conoscevo da tanto, da quando ero giovane, e ho tanti bei ricordi di lui. Per me oggi è un giorno molto triste“.

