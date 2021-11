Mardy Fish esprime il proprio parere ai microfoni di Ubitennis dopo la strepitosa prestazione di ieri in Coppa Davis del nostroJannik Sinner, all’esordio nel torneo. L’ex tennista statunitense è rimasto impressionato dalla performance del giovane azzurro che non ha lasciato scampo all’americano John Isner. 6-2 6-0 in poco più di 60 minuti è stato il risultato schiacciante dell’incontro di ieri a favore del nostro connazionale che ora si prepara con i compagni per le prossime sfide del torneo. L’Italia si appresta a sfidare la Colombia, un match oltremodo importante per accedere direttamente ai quarti di finale.

Fish ha dichiarato in merito all’incontro di ieri sera: È la prima volta che vedo Sinner così da vicino e sono rimasto incredibilmente impressionato. Avrò visto giocare Isner 600 o 700 volte e nessuno ha mai risposto al suo servizio come ha fatto ieri Sinner”. Il nativo di Edina (Minnesota/USA) ha chiuso dicendo: “Ci sono tanti giocatori che ho visto rispondere particolarmente bene, i del Potro, i Medvedev, ma stando lontani dalla riga di fondo. Lui sembra vedere bene prima dove andrà la palla. Decisamente il tennis italiano ha davanti a sé un brillante futuro. Per come hanno giocato oggi, penso che avrebbero vinto contro qualunque squadra al mondo”.

