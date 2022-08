Dopo gli US Open ritornerà la Coppa Davis 2022 di tennis: per la fase a gironi prevista dal 13 al 18 settembre a Bologna, in cui l’Italia affronterà Croazia, Argentina e Svezia, con due pass in palio per la fase finale a eliminazione diretta di Malaga, il capitano azzurro Filippo Volandri ha convocato cinque giocatori. Sul veloce indoor della Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna saranno impegnati Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Ovviamente Bolelli e Fognini saranno la coppia azzurra in doppio, mentre gli altri saranno all’opera in singolare.

Così Filippo Volandri, capitano della Nazionale italiana, al sito federale: “Quello di Bologna è un girone molto duro, probabilmente uno dei più equilibrati, ma allo stesso tempo molto stimolante. Ritrovare la Croazia, contro cui abbiamo perso lo scorso anno a Torino, sarà un motivo ulteriore di rivincita e faremo tesoro dell’esperienza del 2021. Sono sicuro che la squadra si farà trovare pronta e darà il massimo per centrare la qualificazione ai quarti e volare così a Malaga per la fase decisiva. Giugno e luglio hanno visto i nostri tennisti conquistare bellissimi successi in singolare con Matteo, Lorenzo e Jannik e abbiamo anche una coppia di doppio competitiva e affiatata come quella composta da Fabio e Simone, che di recente hanno vinto il torneo a Umago e giocato la finale a Bastad: non a caso sono in corsa per la qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino in doppio“.

Ad

Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis Credit Foto Getty Images

ATP, Cincinnati Sinner con Kokkinakis al 1° turno: ranking e precedenti 2 ORE FA

Coppa Davis 2022

Fase a gironi:

Gruppo A (Bologna): Croazia, Italia, Argentina, Svezia

Gruppo B (Valencia): Spagna, Canada, Serbia, Corea del Sud

Gruppo C (Amburgo): Francia, Germania, Belgio, Australia

Gruppo D (Glasgow): Usa, Gran Bretagna, Kazakhstan, Olanda

Il calendario del Gruppo A:

13 settembre: Argentina-Svezia

14 settembre: Italia-Croazia

15 settembre: Croazia-Svezia

16 settembre: Italia-Argentina

17 settembre: Croazia-Argentina

18 settembre: Italia-Svezia

* Tutti gli incontri dalle ore 15

Sinner: "Io e Alcaraz come Federer e Nadal? Speriamo"

ATP, Cincinnati Musetti batte Lajovic ed entra in main draw, Fognini LL 7 ORE FA