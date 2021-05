Ufficializzato in mattinata dalla ITF il calendario con tutte le date degli incontri delle Davis Cup by Rakuten Finals 2021. La fase conclusiva della massima manifestazione per Nazionali di tennis si svolgerà a fine novembre: prima la fase a gironi, con otto raggruppamenti divisi tra Torino, Innsbruck e Madrid, poi gli scontri diretti.

L’Italia sarà ovviamente in casa, al Pala AlpiTour, nel Gruppo E con USA e Colombia. Gli azzurri esordiranno venerdì 26 novembre alle 16 con gli Stati Uniti, mentre il giorno successivo, sabato 27 novembre, sfideranno la Colombia. Ultima giornata domenica 28 novembre tra USA e Colombia.

Se la squadra guidata dal nuovo ct Filippo Volandri dovesse superare il turno imponendosi nel girone, disputerà, sempre a Torino, il 29 novembre i quarti di finale contro la vincente del Gruppo D (comprendente Australia, Croazia e Ungheria).

Poi, per le fasi decisive della manifestazione, ci si sposterà verso Madrid: semifinali 3-4 dicembre, finale il 5 dicembre.

Lo schema completo della manifestazione:

Madrid Arena, Madrid (ESP)

Gruppo A: Spagna, RTF, Ecuador

Gruppo B: Canada, Kazakhstan, Svezia

Quarti: Vincente Gruppo A v seconda classificata; Vincente Gruppo B v seconda classificata

Semifinale e finale



Olympia-Halle, Innsbruck (AUT)

Gruppo C: Francia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca

Gruppo F: Serbia, Germania, Austria

Quarto: Vincente Gruppo C v Vincente Gruppo F

Pala Alpitour Arena, Torino (ITA)

Gruppo D: Croazia, Australia, Ungheria

Gruppo E: USA, Italia, Colombia

Quarto: Vincente Gruppo D v Vincente Gruppo E

