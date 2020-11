I cambiamenti non sono finiti qui. Dopo la rivoluzione del 2019 infatti, Kosmos Tennis vuole ulteriormente modificare il format della Coppa Davis, ricordando “la rivoluzione” dell’anno scorso che non poche polemiche aveva suscitato soprattutto per il termine di match in orari davvero inconsueti. Competizione che quest’anno, come è noto, non si disputerà per questioni legate al Covid-19.