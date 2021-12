E’ Novak Djokovic, tanto per cambiare, il protagonista di questo 2021 tennistico. Fino all’ultima competizione possibile. In un anno in cui ha sfiorato il grande slam, il serbo continua a vincere e trascina la sua nazionale in semifinale di Coppa Davis.

Dopo aver visto sfuggire il primo punto con la pazzesca vittoria di Kukushkin in più di 3 ore su Kecmanovic, Djokovic sale in cattedra e ribalta l’incrocio contro il Kazakistan vincendo entrambe le sue partite. Prima il successo in singolare su Bublik, poi la vittoria in doppio insieme al giovane Cacic sulla coppia kazaca Nedovyesov-Golubev. Arrivano così i 2 punti in rimonta che valgono il 2-1 finale sul Kazakistan e il passaggio in semifinale contro i cugini della Croazia, per un autentico derby davvero da non perdere.

RISULTATI

Kukushkin b. Kecmanovic 7-6(5) 4-6 7-6(11)

Djokovic b. Bublik 6-3 6-4

Djokovic/Cacic b. Nedovyesov/Golubev 6-2 2-6 6-3

