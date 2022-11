- Il sogno dell'Italia di tornare ad alzare la Coppa Davis si infrange al doppio decisivo in semifinale: la coppia formata da Fabio Fognini e Matteo Berrettini ( entrato in corsa per un infortunio di Simone Bolelli ) si arrende ad Auger-Aliassime e Pospisil. Il Canada affronterà l'Australia in finale domenica alle 13. Fa male, malissimo perchè l'impresa di Sonego contro Shapovalov aveva alimentato le speranze di un altro capolavoro nella città di Picasso dopo i quarti vinti contro gli Stati Uniti. Ma l'ennesimo problema fisico azzurro ha messo i bastoni fra le ruote a Filippo Volandri che ha dovuto "scoppiare" il duo collaudato di doppio Fognini/Bolelli e buttare nella mischia un convalescente Berrettini. Il Canada, con un Aliassime in stato di grazia, in grado di battere Musetti e subito dopo vincere il doppio, ha meritato. Chapeau.