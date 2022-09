L’Australia fa il suo dovere, anche senza Nick Kyrgios. La Nazionale oceanica debutta con il piede giusto nel girone C di Coppa Davis che si svolge ad Amburgo, in Germania, battendo senza mezzi termini il Belgio con un netto 3-0 e si candida fortemente per poter essere la prima forza del raggruppamento, al netto del nuovo corso della Francia e dell’assenza di Alexander Zverev tra i padroni di casa.

Il primo match tra Zizou Bergs e Jason Kubler si conferma sui binari dell’incertezza. Per otto giochi si rimane in equilibrio, poi è il secondo a sfruttare un passaggio a vuoto del suo avversario per incamerare la prima frazione. Veemente la reazione del belga, che per un set è padrone assoluto del campo, poi si torna a sbagliare e Kubler è il più lesto ad approfittarne, chiudendo la contesa sul 6-4 1-6 6-3.

Diventa subito decisivo il match tra i rispettivi numeri 1, David Goffin ed Alex De Minaur; il belga non riesce a ripetere la prestazione vista per larghi tratti contro Lorenzo Musetti agli US Open, con il ‘Demone’ che non si lascia pregare e archivia velocemente la pratica con un doppio 6-2, facendo valere la sua maggiore freschezza atletica.

Rimane solo il doppio, una formalità, ma l’Australia non lascia sconti e fa en plein con Matthew Ebden e Max Purcell, che superano facilmente Sander Gille e Joran Vliegen: non c’è praticamente storia, con la coppia oceanica che domina in lungo e in largo e in poco più di un’ora trionfa con il punteggio di 6-1 6-3.

