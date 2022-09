Le sedi del torneo saranno quattro, una per ogni girone composto da quattro squadre. L’Italia è stata inserita nel gruppo A e giocherà a Bologna insieme a Croazia, Argentina e Svezia: l’obiettivo sarà arrivare nelle prime due posizioni del girone per poter poi disputare le Final 8 in programma a Malaga dal 22 al 27 novembre.