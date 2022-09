Comincia con una sorpresa il girone di Bologna della Coppa Davis 2022. La Svezia supera l’Argentina per 2-1, conquistando una vittoria molto pesante e che permette agli scandinavi di sognare il passaggio del turno. Sono i fratelli Ymer i grandi eroi della giornata svedese, mentre davvero deludente la prestazione dell’Argentina.

Ad

Nel primo singolare Elias Ymer si regala una delle vittorie più belle della sua carriera, superando in tre set Sebastain Baez. Il numero 119 del mondo si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 dopo due ore e trenta di una clamorosa battaglia. Il terzo set è durato addirittura oltre un’ora, con lo svedese che si è portato sul 5-2, prima di subire l’incredibile rimonta dell’argentino, che ha annullato ben quattro match point. Nel tie-break a sorpresa è il braccio di Baez a tremare, mentre Ymer riesce ad allungare e chiudere 7-4.

Coppa Davis Musetti: "Abbiamo grandi ambizioni. Vogliamo passare per primi nel girone" UN' ORA FA

Molto più netta, ma non meno sorprendente per l’esito, la seconda vittoria svedese. Mikael Ymer conferma di attraversare un ottimo periodo di forma e domina contro Diego Schwartzman con un duplice 6-2 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Una partita praticamente sempre in controllo per il numero 98 del mondo, che ha avuto solo un passaggio a vuoto ad inizio match, subendo il break. Da quel momento poi è stato un monologo del numero uno della Svezia.

L’Argentina evita un pesantissimo 3-0 per la classifica con il successo nel doppio. Maximo Gonzalez ed Horacio Zeballos confermano il pronostico, anche se vincono solamente al terzo set contro Andre Goransson ed Elias Ymer con il punteggio di 3-6 6-3 6-2. Domani andrà in scena il confronto tra Italia e Croazia.

COPPA DAVIS 2022, SVEZIA – ARGENTINA 2-1

E. Ymer (Sve) b. Baez (Arg) 6-4 3-6 7-6

M.Ymer (Sve) b. Schwartzman (Arg) 6-2 6-2

Gonzalez/Zeballos (Arg) b. Goransson/E.Ymer (Sve) 3-6 6-3 6-2

Alcaraz: "Spero di essere il numero 1 per molti anni"

Coppa Davis Australia-Belgio 3-0: percorso netto per gli oceanici, anche senza Kyrgios UN' ORA FA