Cilic ha raggiunto quest’anno la semifinale al Roland Garros, persa dal norvegese Casper Ruud, e gli ottavi agli US Open, in cui ha portato al quinto set lo spagnolo Carlos Alcaraz (anzi, era avanti di un break nel parziale citato). In generale, ha vissuto una stagione di grande livello come non gli accadeva dai suoi migliori tempi.

Ad

Al posto di Cilic entra Nino Serdarusic, buon giocatore a livello Challenger che è attualmente numero 251 del mondo, e con una miglior classifica che lo ha portato al 167° posto nello scorso giugno. Restano confermati gli altri uomini: Borna Coric, Borna Gojo, Nikola Mektic e Mate Pavic.

Coppa Davis Tiafoe salterà la Coppa Davis a Glasgow UN GIORNO FA

L’Italia sfiderà la Croazia, a questo punto priva del suo migliore uomo, mercoledì alle 15:00. Sarà l’incontro d’esordio della campagna azzurra che intende portare verso la fase a eliminazione diretta delle Finals, in quel di Malaga.

Cilic cerca la furbata, serve dal basso contro Alcaraz