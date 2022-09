Il conto alla rovescia sta per terminare. Mercoledì 14 settembre, dalle ore 15.00, l’Italia del tennis entrerà in azione nella fase a gironi di Coppa Davis . Gli azzurri, a Bologna, affronterannoper la prima sfida delin una vera e propria rivincita pensando all’esito poco fortunato dell’anno passato in Davis. I prossimi confronti del raggruppamento saranno contro. La compagine capitanata davorrà cominciare con il piede giusto, ma dovrà fare particolare attenzione perché il team croato non è da sottovalutare, anche se l’assenza dell’ultimo momento di Marin Cilic può far sorridere. Volandri punta le sue fiches su Jannik Sinner e Matteo Berrettini in singolare, reduci dai quarti di finale degli US Open 2022, mentre in doppio spetterà a Fabio Fognini e Simone Bolelli fare il loro.