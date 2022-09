Casalecchio di Reno (Bologna) - Nel day 3 di Coppa Davis bolognese Croazia batte Svezia 2-1 e si assicura il suo primo successo nel girone A. La selezione guidata da Vedran Martic, e supportata costantemente dalla banda di Rijeka dietro la propria panchina, vince grazie a Borna Coric (6-4 3-6 6-3 contro Mikael Ymer) e al duo campione olimpico in carica Nikola Mektic/Mate Pavic, battuto mercoledì da Fognini/Bolelli (7-5 6-3 contro Mikael Ymer/Elias Ymer). Gli scandinavi si consolano con la vittoria di Elias Ymer per 6-2 7-6 contro Borna Gojo. Ecco la classifica del gruppo dopo tre giorni (l'Italia scenderà in campo alle 15 venerdì contro l'Argentina, salvo ribaltoni dell'ultimo momento, con Jannik Sinner che ha recuperato dal problema alla caviglia post US Open).

Classifica girone A

Italia 1-0 (3-0)

Svezia 1-1 (3-3)

Croazia 1-1 (2-4)

Argentina 0-1 (1-2)

