La Coppa Davis si avvicina. L'Italia è pronta a giocarsi tutto alle Finals di Malaga in programma dal 22 al 27 novembre presso l'impianto "Martin Carpena", dove si giocherà, come da format ormai collaudato, sulla superficie veloce indoor. Lunedì capitan Filippo Volandri ha diramato i nomi dei convocati: saranno gli stessi cinque che hanno strappato la qualificazione da prima del girone A, vincendo tutti gli scontri diretti con Croazia, Argentina e Svezia alla Unipol Arena di Bologna a settembre. Ovvero Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti per il singolare, Fabio Fognini e Simone Bolelli per il doppio.

Esordio ai quarti con gli USA

Giovedì 24 novembre l'Italia affronterà gli Stati Uniti. Gli americani, dopo aver superato la Gran Bretagna, padrona di casa a Glasgow, si sono arresi a sorpresa alla rivelazione Olanda, terminando il gruppo D in seconda posizione. I convocati degli Usa sono Tiafoe, Fritz, Paul e Sock.

In caso di accesso in semifinale l'Italia incrocerebbe la vincente della sfida tra Canada e Germania, con i nordamericani (con Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime) favoriti. Evitato l’incrocio con la favorita Spagna sino ad una eventuale finale. I padroni di casa dovranno fare a meno di Rafael Nadal, impegnato in una tournée di esibizione in Sud America, ma avranno Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Agut e, soprattutto, il nuovo n° 1 al mondo, Carlos Alcaraz per i singolari, e Marcel Granollers per il doppio.

Panatta: "Finals a Malaga? Fognini e Bolelli saranno decisivi"

