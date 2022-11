dall'inviato a Malaga - Dopo aver rovinato il giorno del Ringraziamento - Dopo aver rovinato il giorno del Ringraziamento agli Stati Uniti , l'Italia di Filippo Volandri insegue il sogno finale al Martin Carpena (non arrivavamo nella top4 di Davis dal 2014). Dall'altra parte della rete ci sarà il Canada di Auger-Aliassime e Shapovalov che ha battuto la Germania nei quarti 2-1. Sarà il terzo confronto a livello di precedenti: finora gli azzurri hanno sempre perso.

Italia-Canada, quando e dove si gioca

La sfida tra Italia e Canada andrà in scena al PALACIO DE DEPORTES JOSÉ MARIA MARTIN CARPENA di Malaga a partire dalle ore 13 di sabato 26 novembre 2022.

Italia-Canada, dove vederla in tv e in streaming. La copertura di Eurosport

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e sui canali di Sky, mentre in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now Tv, SuperTenniX. Il sito di Eurosport seguirà l'intero evento a Malaga con dirette scritte, report, approfondimenti e interviste.

Italia-Canada, i convocati

ITALIA: Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e Fabio Fognini. Capitano: Filippo Volandri

CANADA: Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Vasek Pospisil, Alexis Galarneau, Gabriel Diallo. Capitano: Frank Dancevic

Il tabellone delle Finals di Coppa Davis

Quarti di finale

Q1 1A-2D (24 novembre ore 10.00) ITALIA-USA 2-1

Q2 1C-2B (24 novembre ore 16.00) Germania-Canada 1-2

Q3 2C-1D (22 novembre ore 16.00) Australia-Paesi Bassi 2-0 (il doppio non si è disputato)

Q4 2A-1B (23 novembre ore 16.00) Croazia-Spagna 2-0 (il doppio non si è disputato)

Semifinali

S1 ITALIA-CANADA (26 novembre ore 13.00)

S2 AUSTRALIA-CROAZIA (25 novembre ore 16.00)

Finale - vinc. S1-vinc. S2 (27 novembre ore 13.00)

