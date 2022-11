dall'inviato a Malaga - Dopo il capolavoro con gli Stati Uniti ai quarti serve un'altra impresa all'Italia di Filippo Volandri per tornare in finale di Coppa Davis dopo 24 anni (allora la squadra capitanata da Paolo Bertolucci perse a Milano 4-1 contro la Svezia, condizionata anche dal grave infortunio alla spalla di Andrea Gaudenzi). In semifinale c'è il temibile Canada di Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, un'altra favorita per la vittoria finale. Tutti gli aggiornamenti in diretta dal Martin Carpena. Appuntamento alle 13 di sabato 26 novembre.

I probabili accoppiamenti: equilibrio nei precedenti

Ad

Se i due capitani confermassero le line-up proposte ai quarti di finale le tre sfide sarebbero Sonego-Shapovalov, Musetti-Aliassime e Fognini/Bolelli-Shapovalov-Pospisil. I precedenti degli scontri diretti raccontano di un sostanziale equilibrio: a maggio il torinese ha perso l'unica sfida con Shapo alla fine di una dura battaglia al terzo set sulla terra del Foro Italico, mentre Musetti e Aliassime si sono incontrati quattro volte in carriera, due vittorie a testa (Lione 2021 e Montecarlo 2022 per l'azzurro, Barcellona 2021 e qualche settimana fa a Firenze, complice un blackout fisico di Musetti, per il canadese). Per quanto riguarda il doppio non ci sono precedenti tra le due coppie, ma Fognini e Bolelli sono entrambi specialisti della disciplina, a differenza dei nordamericani che hanno il solo veterano Pospisil, in passato anche top10.

Coppa Davis Purcell-Thompson da sogno: l'Australia vince il doppio e vola in finale 2 ORE FA

Bertolucci: "Berrettini in campo? Fantascienza. Col Canada sarà dura"

Il "caso" Berrettini

Alla vigilia di Italia-Canada è arrivata la clamorosa rivelazione di Matteo Berrettini: dopo l'iniziale forfait, non è escluso che il tennista romano possa scendere in campo in questa Coppa Davis: "Giocherei anche su una gamba sola". La conferma di capitan Volandri: "Sta facendo di tutto per esserci"

Berrettini: "Miracolo? Fosse per me giocherei anche su una gamba sola"

L'impresa con gli Stati Uniti

Giovedì gli azzurri, orfani di Jannik Sinner e Matteo Berrettini (in panchina) hanno eliminato gli uomini di Mardy Fish, favoriti sulla carta, piazzando un meritato 2-1 raggiungendo la semifinale di Coppa Davis dopo 8 anni. Dopo il successo di Sonego su Tiafoe, il marchio finale è stato del duo Fognini/Bolelli (vincitore dell'Australian Open 2015) che ha battuto nel doppio Sock/Paul in due set. Inutile il momentaneo 1-1 di Fritz contro Musetti. L'ARTICOLO

Malaga si prepara per le Finals: il time-lapse è da brividi

Coppa Davis Bertolucci: "Berrettini in campo? Fantascienza. Col Canada sarà dura" 10 ORE FA