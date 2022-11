Ci siamo. Terminate le Nitto Atp Finals di Torino, toccherà all'ultimo appuntamento ufficiale della stagione tennistica: la fase finale di Coppa Davis. L'Italia capitanata da Filippo Volandri si è qualificata grazie alle tre vittorie a settembre su Croazia, Argentina e Svezia davanti al proprio pubblico a Bologna. A Malaga, in Spagna, si disputeranno le sfide a eliminazione diretta a partire dai quarti di finale. La formula è la stessa: due singolari e un doppio. L'impianto è il "Martin Carpena", la superficie veloce indoor. Il sorteggio ha decretato che l'Italia se la vedrà con gli Stati Uniti di Mardy Fish che a Glasgow ha chiuso al secondo posto perdendo a sorpresa contro l’Olanda. Scopriamo insieme orario e data dei quarti di finale, convocati e precedenti.

Italia-Usa, quando e dove si gioca

La sfida tra Italia e Stati Uniti andrà in scena al PALACIO DE DEPORTES JOSÉ MARIA MARTIN CARPENA di Malaga a partire dalle ore 10 di giovedì 24 novembre 2022.

Italia-Usa, dove vederla in tv e in streaming. La copertura di Eurosport

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e sui canali di Sky, mentre in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now Tv, SuperTenniX. Il sito di Eurosport seguirà l'intero evento a Malaga con dirette scritte, report, approfondimenti e interviste.

Italia-Usa, i convocati

ITALIA: Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e Fabio Fognini. Capitano: Filippo Volandri

USA: Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul, Jack Sock. Capitano: Mardy Fish

Italia-Usa, i precedenti

In Coppa Davis la sfida si è già giocata 12 volte con un bilancio di 4 successi per gli azzurri e 8 per gli Usa. In Italia gli azzurri hanno vinto 2 volte su 3, in campo neutro una volta su 2, mentre fuori casa 5 successi a 1 per gli Stati Uniti. L'ultimo scontro diretto risale al 2021: nella fase a gironi abbiamo vinto 2-1 con il debutto in nazionale di Sinner, Sonego e Musetti.

Il tabellone delle Finals di Coppa Davis

Quarti di finale

Q1 1A-2D (24 novembre ore 10.00) ITALIA-USA

Q2 1C-2B (24 novembre ore 16.00) Germania-Canada

Q3 2C-1D (22 novembre ore 16.00) Australia-Paesi Bassi

Q4 2A-1B (23 novembre ore 16.00) Croazia-Spagna

Semifinali

S1 vinc. Q1-vinc. Q2 (26 novembre ore 13.00)

S2 vinc. Q3-vinc. Q4 (25 novembre ore 16.00)

Finale - vinc. S1-vinc. S2 (27 novembre ore 13.00)

