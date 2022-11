dall'inviato a Malaga - L'Italia capitanata da Filippo Volandri si è qualificata alle Finals grazie alle tre vittorie a settembre su Croazia, Argentina e Svezia davanti al proprio pubblico a Bologna. Ora il tabellone prevede gli scontri a eliminazione diretta a partire dai quarti. La formula è la stessa: due singolari e un doppio. L'impianto è il "Martin Carpena", la superficie veloce indoor, l'Italia se la vedrà con gli Stati Uniti di Mardy Fish che a Glasgow hanno chiuso al secondo posto perdendo a sorpresa contro l’Olanda.

Sonego-Tiafoe 2-1

Altro ace del torinese, poi col diritto trafigge Tiafoe

Sonego-Tiafoe 1-0

Che partenza di Sonny! Lorenzo tiene a 0 Tiafoe con due ace nel primo game

10:00 - Si parte con Sonego-Tiafoe

E' tutto pronto al Martin Carpena di Malaga: tra qualche istante gli inni nazionali e poi si parte! Lorenzo Sonego sfida Frances Tiafoe nel primo, delicatissimo, singolare. Un precedente tra i due: meno di un mese fa a Parigi-Bercy vinse l'americano con un doppio 6-4

9:00 - Gli schieramenti ufficiali

Alle 10 Lorenzo Sonego vs Frances Tiafoe

a seguire Lorenzo Musetti vs Taylor Fritz

a seguire Simone Bolelli/Fabio Fognini vs Tommy Paul/Jack Sock

Verso Italia-USA: le probabili sfide

Mardy Fish ha sciolto anche gli ultimi dubbi sullo schieramento titolare nei quarti di finale: mercoledì in conferenza stampa il capitano a stelle e strisce ha confermato la presenza di Taylor Fritz nel secondo singolare nonostante il tour de force delle ultime settimane del n° 9 al mondo. Il semifinalista di Torino giocherà contro il nostro Lorenzo Musetti (unico precedente, nel primo turno di Wimbledon quest'anno, a favore dell'americano) mentre Frances Tiafoe scenderà in campo alle 10 nella prima sfida contro Lorenzo Sonego (anche qui Usa in vantaggio 1-0 dopo la sfida di Bercy di un mese fa). Nel doppio i Chicchi, Fabio Fognini e Simone Bolelli, dovranno vedersela, invece, con la coppia Sock/Paul.

Panatta: "Finals a Malaga? Fognini e Bolelli saranno decisivi"

Il "pronostico" di Nicola Pietrangeli

La leggenda del tennis azzurro ha parlato ai microfoni di Eurosport alla vigilia della superfida contro gli Stati Uniti di mercoledì: "Il Musetti visto a Napoli può tranquillamente battere Fritz. Fino a qualche settimana fa pensavo che la ‘finale’ sarebbe stata il quarto tra Italia e Usa, ma viste le assenze di Berrettini e Sinner, gli americani sono favoriti, seguiti dal Canada" QUI L'INTERVISTA COMPLETA

Il ritorno in campo di Matteo Berrettini

Tanti sorrisi, qualche battuta con lo staff azzurro e un'ora di scambi sostenuti a pochi metri dal Centrale di Malaga con uno sparring partner speciale come capitan Filippo Volandri. Matteo Berrettini ieri ha svolto il primo allenamento davanti alle telecamere dalla finale all'Atp 250 di Napoli, esattamente un mese fa. Il tennista romano, come è noto, ha dato forfait per la fase finale di Coppa Davis a causa del dolore al piede sinistro che persiste proprio dalla tappa partenopea, ma come lui stesso ha annunciato sui social ha voluto seguire i compagni Musetti, Sonego, Fognini e Bolelli fianco a fianco nell'ultimo appuntamento della stagione sul cemento del Palacio Deportes Jose Martin Carpena. QUI L'ARTICOLO COMPLETO

Pietrangeli: "Federer come Maradona, di un altro pianeta"

