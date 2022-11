"Sono molto triste di annunciare che non potrò partecipare alla finale della Coppa Davis. Soffro di un infortunio al dito da Parigi. Sfortunatamente non sono ancora guarito e perciò non potrò far parte della nostra squadra. E stata una decisione molto difficile per me, giocare per il mio paese è sempre un onore e spero di poter tornare presto. Forza Italia!". Con questo breve comunicato postato sul proprio account social, Jannik Sinner ha ufficializzato il proprio forfait dalla Final Eight di Coppa Davis, in programma dal 24 novembre prossimo a Maiorca. Il 21enne di San Candido non ha ancora recuperato del tutto dal problema alla mano e a malincuore chiude qui Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli dovrebbe essere il torinese Lorenzo Sonego. ". Con questo breve comunicato postato sul proprio account social,ha ufficializzato il proprio forfait dalla Final Eight di Coppa Davis, in programma dal 24 novembre prossimo a Maiorca. Il 21enne di San Candido non ha ancora recuperato del tutto dal problema alla mano e a malincuore chiude qui un travagliato 2022 . A questo punto a completare la squadra formata attualmente dadovrebbe essere il torinese

Jannik Sinner, aveva chiuso la stagione nel circuito ATP con una sorpredente sconfitta all'esordio al Masters 1000 di Parigi-Bercy contro Marc Andrea Huesler . Un'uscita di scena figlia delle condizioni fisiche non ottimali del tennista azzurro, reduce dall’infortunio alla caviglia destra rimediato a Sofia e oltretutto debilitato anche da un problema al dito della mano destra che gli aveva impedito di esprimersi al meglio e di giocare il proprio miglior tennis. Nei giorni scorsi Sinner era stato vago, non aveva dato certezze né riguardo una sua presenza né riguardo una assenza. In un post sul proprio profilo Instagram di qualche giorno fa, Jannik aveva parlato della necessità di qualche giorno di riposo prima della Coppa Davis anche se non si era mai sbilanciato nettamente riguardo a una propria presenza, probabilmente consapevole del suo stato fisico precario che oggi lo ha costretto a gettare la spugna. Dopo l'annuncio nei scorsi giorni di Carlos Alcaraz, la fase finale di Davis Cup perde così un altro dei protagonisti più attesi.

Dalle vesciche alla mano destra, quanti infortuni nel 2022!

un solo titolo in bacheca (Umago) rispetto ai 4 portati a casa nel 2021. A pesare è stata soprattutto la giungla di problemi fisici che l'altoatesino ha dovuto affrontare nove infortuni, dalle vesciche di Miami alla distorsione alla caviglia di Amburgo fino al fastidio alla mano nella figuraccia con Huesler a Parigi. Sinner ha preso parte solo a due Atp 500 e a tre 250, troppo pochi per guadagnare posizioni in un circuito così competitivo. Se ci si mette anche il cambio di staff, tra febbraio e giugno col divorzio da Piatti e l'inizio della collaborazione con Simone Vagnozzi con la consulenza di Darren Cahill, si intuisce come i 12 mesi di Sinner siano stati intensi e all'insegna del cambiamento. Il 2022 di Jannik Sinner - pesantemente condizionato inevitabilmente dal match point sprecato nei quarti di finale degli US Open contro Carlos Alcaraz , poi vincitore dello Slam americano - si chiuderispetto ai 4 portati a casa nel 2021. A pesare è stata soprattutto la giungla di problemi fisici che l'altoatesino ha dovuto affrontare nove infortuni, dalle vesciche di Miami alla distorsione alla caviglia di Amburgo fino al fastidio alla mano nella figuraccia con Huesler a Parigi. Sinner ha preso parte solo a, troppo pochi per guadagnare posizioni in un circuito così competitivo. Se ci si mette anche il cambio di staff, tra febbraio e giugno col divorzio da Piatti e l'inizio della collaborazione con Simone Vagnozzi con la consulenza di Darren Cahill, si intuisce come i 12 mesi di Sinner siano stati intensi e all'insegna del cambiamento.

