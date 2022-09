Casalecchio Di Reno (Bologna) - Musetti c'è! Il carrarino inaugura col sorriso il cammino dell'Italia di Filippo Volandri nel girone di qualificazione, battendo 6-4 6-2 il n° 164 del mondo, Borna Gojo, e conquistando così il primo punto contro la Croazia. In una Unipol Arena stracolma per supportare gli azzurri, a breve Matteo Berrettini proverà a chiudere i conti contro Borna Coric, vincitore del Masters 1000 di Cincinnati.

La cronaca del match

Dopo l'esordio a Bratislava a marzo, Lorenzo Musetti si conferma uomo Davis, capace di sopportare la pressione del debutto davanti al pubblico di casa. Il tennista italiano, fresco numero trenta del mondo e reduce dal terzo turno agli US Open, si sbarazza di Gojo in un’ora e mezza in un match dominato, senza mai concedere palle break. Pronti-via e il giovane carrarino mette la freccia nel settimo gioco: l'avversario si incarta col servizio e con un doppio fallo consegna una palla break a Musetti che concretizza grazie ad un nastro fortunato che beffa Gojo sceso a rete. Ci vogliono sei set point, quattro sul servizio del croato per chiudere i conti in 45 minuti. Nel secondo parziale Muso mette la quinta e piazza un doppio break, il secondo alla fine di un game fiume di 21 punti. Da lì in poi l'allievo di Tartarini inserisce il pilota automatico per il 6-4 6-2 finale. 1-0 Italia, tocca a Matteo.

