capitano dell’Italia di Coppa Davis, Filippo Volandri, è stato intervistato da SuperTennisTV alla vigilia della partenza per la Spagna ed ha parlato dell’avvicinamento Il, è stato intervistato da SuperTennisTV alla vigilia della partenza per la Spagna ed ha parlato dell’avvicinamento alla sfida dei quarti di finale contro gli Stati Uniti che si giocherà a Malaga il 24 novembre , valutando la situazione in casa azzurra. Sono cinque gli uomini a sua disposizione:

Matteo Berrettini sta meglio, sta facendo di tutto per esserci, lo aspetteremo fino all’ultimo. Lorenzo Sonego si sta riprendendo molto bene. Fabio Fognini si sta allenando a Brindisi, Simone Bolelli a Montecarlo, anche Lorenzo Musetti si sta preparando".

Sull'infortunio di Jannik Sinner

“Purtroppo ha avuto un problema all’indice della mano destra, uno stiramento del tendine. E’ una brutta notizia, poco ma sicuro. Però nella coesione del gruppo, gli altri devono provare a far sì che la mancanza si senta di meno“.

Sugli Usa

Hanno forse una delle squadre più forti rimaste fra le otto ancora in corsa in Davis, ma dobbiamo guardare a noi stessi, al percorso appena iniziato, a mettere un mattoncino sopra l’altro per costruire qualcosa di grande. Più alta è la pressione, più significa che abbiamo fatto qualcosa di buono. Io ho un progetto e ogni volta cerco di portare un pezzo, ma le tessere del puzzle sono tante con una squadra forte ma giovane, anche se con alcuni elementi di esperienza. Non è facile, ma sono convinto che faremo qualcosa di grande“.

