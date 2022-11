Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Per l'altoatesino il forfait era arrivato Niente da fare. Alle Finals di Coppa Davis, in programma a Malaga dal 22 al 27 novembre, l'Italia dovrà fare a meno dei suoi due tennista di punta, ovvero. Per l'altoatesino il forfait era arrivato una settimana fa a causa dell'infortunio al dito della mano, eredità del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il romano ha, invece, provato fino all'ultimo a recuperare dal problema al piede sinistro accusato durante l'Atp di Napoli, ma a pochi giorni dai quarti di finale contro gli Stati Uniti ha alzato bandiera bianca. I due singolari italo-americani saranno presumibilmente Musetti-Fritz e Sonego-Tiafoe.

Ad

l'infortunio al piede non mi permetterà di giocare la fase finale della coppa Davis

Coppa Davis Malaga si prepara per le Finals: il time-lapse è da brividi UN GIORNO FA

Le parole del tennista italiano

"Ciao ragazzi, purtroppo l'infortunio al piede non mi permetterà di giocare la fase finale della coppa Davis. Personalmente giocare per l'Italia è sempre stato e sempre sarà un grandissimo onore, è per questo che è stato difficilissimo prendere questa decisione. Ho comunque deciso di andare a Malaga con la squadra per dare il mio contributo anche fuori dal campo. Grazie, come sempre, per l'affetto che mi fate sentire ogni giorno con i vostri messaggi, in questi momenti sono di grande aiuto!"

"Dai Nole, ci vuole cazzimma napoletana e serba": Berrettini-show

Coppa Davis Verso Italia-Usa, Volandri: "Berrettini sta meglio, ci proverà fino all’ultimo" 18/11/2022 ALLE 11:31