Coppa Davis - Matteo Berrettini: "Miracolo? Se fosse per me giocherei anche su una gamba sola"

TENNIS - Alla vigilia della semifinale di Coppa Devis che vedrà di fronte alla nostra nazionale la squadra canadese, abbiamo chiesto a Matteo Berrettini se ci sarà la possibilità di vederlo in campo a difendere i colori azzurri. Ecco cosa ci ha risposto: "Se fosse per me giocherei anche su un gamba sola, ma poi bisogna essere oggettivi e fare il meglio per la squadra".

