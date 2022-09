Tennis

Coppa Davis, Roger Federer: "Mi rivedrete. Non so come, non so dove, ma non sarò un fantasma"

LAVER CUP - Le parole del campione svizzero alla vigilia del suo ultimo match in carriera, probabilmente in coppia con il rivale di sempre Rafael Nadal: "Mi rivedrete. Non so come, non so dove, ma tornerò. Bjorn Borg non è tornato a Wimbledon per 25 anni, non andrà così. Non diventerò un fantasma. Il tennis mi ha dato tantissimo, non voglio sparire"

00:01:11, un' ora fa