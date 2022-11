Ottimo avvio di Coppa Davis per i colori azzurri, con Lorenzo Sonego a battere Frances Tiafoe in occasione del primo singolare del quarto di finale tra Italia e Stati Uniti al Martin Carpena.il punteggio finale e primo punto per noi. Tiafoe, oltre a non aver giocato la sua miglior partita, entra anche in una piccola polemica per un atteggiamento che ha avuto prima dell'inizio del match: mentre suonava l'inno americano, infatti, è statoalle orecchie, tanto da alimentare parecchie polemiche dal mondo dei social network.Intanto la foto sta facendo il giro del mondo.